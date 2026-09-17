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    Трамп заявил о скором завершении конфликта на Украине

    Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency
    Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Представители США тяжело работают над завершением конфликта на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова привело РИА «Новости».

    Украинский кризис привел к росту цен на дизельное топливо в Соединенных Штатах, отметил Трамп.

    «Вы знаете, я завершил восемь войн. И самая сложная — между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга», — сказал он.

    На митинге сторонников в Северной Каролине Трамп отметил, что рост цен на топливо в стране вскоре завершится.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хорошей идею Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.