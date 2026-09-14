В украинском конфликте приняли участие порядка 30 австралийцев, четверть которых погибли. Об этом РИА «Новости» рассказал австралийский политолог Марк Лоу.

«Известно, что участвуют или участвовали в боях около 30 [австралийцев]», — сказал он.

Лоу добавил, что один австралийский наемник попал в плен. Кроме того, примерно четверть боевиков из Австралии погибли на полях спецоперации.

В конце 2024 года в МИД Австралии вызывали российского посла Алексея Павловского, чтобы обсудить ситуацию с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом. Боевик попал в плен в Краматорске. В мае 2025 года Верховный суд ЛНР приговорил австралийца к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР заочно осудил французского наемника Пердриэля Лоика на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Иностранец воевал в составе Интернационального легиона и 60-й механизированной бригады сухопутных войск Украины против силовиков республики и российских военнослужащих.