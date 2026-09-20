Российская армия ударила по складу компании Fire Point в Киевской области

Российские войска ночью атаковали склад компании Fire Point в населенном пункте Боярка Киевской области. На объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ», — отметили в пресс-службе.

В Одесской области под удар попал сухогруз в порту Одесса и логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы.

В ночь на 20 сентября российские войска поразили киевское предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», на котором выпускались системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

В Киеве целью ВС России стал дата-центр «Би-мобаил». Этот объект использовался в целях украинской армии — он обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных.