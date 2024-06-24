Самолет МЧС с 22 пострадавшими из Севастополя вылетел в Москву

Спецборт МЧС России доставит на лечение в Москву 22 пострадавших из Севастополя. Самолет Ил-76 вылетел в столицу, сообщила пресс-служба министерства.

Среди пациентов, которых отправят лечиться в столицу, — 12 детей. Пострадавших сопровождают врачи отряда МЧС «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи министерства и специалисты Минздрава. На борту есть специальные медицинские модули, кардиомониторы и аппараты искусственного дыхания.

Ранее сообщалось, что в Москву транспортируют до 20 раненых.

Состояние 14 пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь остается тяжелым. Двое детей — в крайне тяжелом состоянии, еще шестеро — в реанимации.

В результате удара украинских боевиков по Севастополю, совершенного 23 июня с применением ракет ATACMS, погибли четыре человека и пострадали еще более 150.