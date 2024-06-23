Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь достигло 151

Число пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь увеличилось до 151. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«По информации на 21:00, погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализировали — 82», — написал он.

Развожаев побывал в больницах, где находятся пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Понедельник, 24 июня, объявили в Севастополе днем траура. В городе отменили все развлекательные мероприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS. Силы ПВО перехватили четыре снаряда. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом.