Появились данные о состоянии пострадавших в Севастополе детей

Двое детей, пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Она добавила, что еще шесть несовершеннолетних находятся в реанимации.

Львова-Белова напомнила, что в результате ракетного удара погибли двое детей двух и девяти лет. Она назвала случившееся «невосполнимой утратой».

«Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники», — отметила омбудмен.

По ее данным, в столицу направят 12 детей, двое из которых подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Львова-Белова остается на связи с врачами. С семьями пострадавших общается уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Решаются адресные проблемы. Ситуацию с ребенком, у которого погибла мать и ранены отец и сестра, взяли на особый контроль. Отца, находящегося в тяжелом состоянии, отправят в Москву вместе с сыном.

Украинские боевики ударили по Севастополю ракетами ATACMS в воскресенье, 23 июня. Жертвами стали четыре человека, пострадал еще 151.