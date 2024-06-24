Специалисты решат вопрос о транспортировке до 20 пострадавших из Севастополя в Москву

Развожаев: решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших

В Севастополе решают вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших после удара ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что ночью в Севастополь по поручению президента Владимира Путина приехала бригада из Федерального центра медицины катастроф. Также в город прибыли врачи учреждений, подведомственных Минздраву, Департаменту здравоохранения Москвы и психологи МЧС.

Всего на месте продолжают работать 35 специалистов. Они осмотрели всех раненых.

«Сейчас решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 пострадавших», — подчеркнул Развожаев.

Пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Губернатор добавил, что в Москве позаботятся о родителях, которые отправятся туда с детьми.

Боевики ВСУ накануне ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS. Четыре из них удалось сбить, но один снаряд рухнул на пляж в Севастополе. Известно о четырех погибших. Еще 151 человек пострадал в результате атаке украинских боевиков.