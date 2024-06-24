Состояние более 10 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь осталось тяжелым

Мурашко: состояние 14 пострадавших при ударе по Севастополю оценили как тяжелое

Фото: РИА «Новости»

Врачи оценивают состояние 14 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь как тяжелое. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Четырнадцать человек в тяжелом состоянии», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей — в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть несовершеннолетних остаются в реанимации.

Всего в больницах остаются 79 человек, 27 из которых — дети, писали «Известия».

ВСУ обрушили на Севастополь пять ракет ATACMS 23 июня. Четыре ракеты сбили, но одна упала на пляж в Учкуевке. В результате атаки погибли четыре человека, пострадал еще 151. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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