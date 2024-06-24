Состояние более 10 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь осталось тяжелым

Мурашко: состояние 14 пострадавших при ударе по Севастополю оценили как тяжелое

Врачи оценивают состояние 14 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь как тяжелое. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Четырнадцать человек в тяжелом состоянии», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что двое детей — в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть несовершеннолетних остаются в реанимации.

Всего в больницах остаются 79 человек, 27 из которых — дети, писали «Известия».

ВСУ обрушили на Севастополь пять ракет ATACMS 23 июня. Четыре ракеты сбили, но одна упала на пляж в Учкуевке. В результате атаки погибли четыре человека, пострадал еще 151. В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.