С русскими не сработает. В США указали на слабое место плана Трампа по Украине

Новому президенту США Дональду Трампу не удастся заставить Россию согласиться на переговоры с Украиной на невыгодных условиях. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сообщил об этом на YouTube-канале Judging Freedom .

Республиканец, по словам специалиста, намерен вынудить Россию сесть за стол переговоров и заключить сделку. Миршаймер заявил, что Трамп привык применять силу и угрозы, и в этот раз, скорее всего, поступит так же.

«У администрации Байдена не получилось. Как Трамп это сделает? <…> Я думаю, это не сработает с русскими. Я думаю, что, когда он вступит в должность, он поймет, с каким количеством проблем столкнулся», — предупредил профессор.

Команда Трампа разработала три плана урегулирования ситуации на Украине. Один из них выдвинул будущий спецпредставитель Кит Келлог. Однако в России его предложения раскритиковали.