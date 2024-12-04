Трамп подготовил несколько планов по Украине

У команды избранного президента США Дональда Трампа есть три плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации источника, их выдвинули будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог, бывший директор национальной разведки Ричард Гренелл и будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

«Один из бывших сотрудников команды Трампа сообщил, что у него есть три основных плана по урегулированию украинского конфликта», — отметили журналисты.

План Гренелла предполагает создание автономной зоны на востоке Украины. Он считает, что вхождение Украины в состав НАТО не входит в интересы США.

План Вэнса предусматривает гарантию России, что Украина не вступит в НАТО и демилитаризацию линии демаркации между странами. По плану Келлога, прекращение огня на основе заморозки должно произойти по существующей на момент урегулирования линии фронта.

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