Основатель российского телеканала «Царьград» Константин Малофеев раскритиковал предложенный республиканцем Дональдом Трампом мирный план. Будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News посоветовал бизнесмену лучше разобраться в вопросе.

«Я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — ответил он.

Келлог заявил, что Малофеев недооценивает возможности Трампа. Он сказал, что президент решит проблему так, как всегда это делал.

Малофеев прокомментировал предложенный США мирный план в интервью The Financial Times. Он сказал, что на переговорах нужно обсудить не будущее отдельно взятой Украины, а всей Европы и мира. Бизнесмен предупредил, что в обратном случае Келлог уедет из Москвы ни с чем.

Власти Украины не захотят завершить конфликт, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он предрек США тяжелые переговоры с киевским режимом.