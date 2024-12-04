«Посмотрим, насколько он мужчина». Кадыров призвал Трампа выполнить обещание

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал избранного президента США Дональда Трампа сдержать свое обещание по остановке конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и держит слово. Мы верим, что он сдержит слово. Посмотрим, насколько он мужчина», — сказал Кадыров.

Также глава Чечни напомнил Трампу о том, что тот обещал приостановить финансовую помощь Украине со стороны США. При этом Кадыров выразил сомнения в том, что республиканец сможет остановить конфликт за сутки.

Во время прямого эфира лава Чечни признался, что предприниматель Илон Маск не дарил ему электромобиль-пикап Cybertruck. Он выложил в соцсети чужую машину ради шутки, которую придумал сам. По словам Кадырова, российский УАЗ «Патриот» больше подходит для боевых действий.