Подробный план администрации Трампа по урегулированию на Украине появился в Сети

План по урегулированию ситуации на Украине под названием «План Келлога» разработали в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Предполагаемый документ представил назначенный Трампом спецпредставитель по Украине Кит Келлог.

Основная цель плана — это прекращение изоляции России. Также одним из пунктов прописано установление дипломатических отношений между Соединенные Штаты и РФ.

Также предлагается оказать давление на Украину и Россию, чтобы страны достигли договоренности о прекращении огня и начали переговоры.

Кроме того, для российской стороны в плане прописали стимулы. Среди них, отложить членство Украины в НАТО на 10 лет и позволить России сохранить занятые территории.

Также, согласно «Плану Келлога», США якобы могут потенциально прекратить военную помощь Украине, если киевский режим не согласится на мирные переговоры.

Ранее журналист Ник Пейтон Уолш поделился предположением, что президент РФ Владимир Путин согласится с планом, который представит спецпредставитель по Украине Кит Келлог.