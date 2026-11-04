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    Российский офицер рассказал, как артиллеристы «Севера» сбивают ВСУ с толку

    Артиллеристы «Севера» стреляют из нескольких орудий, чтобы сбить ВСУ с толку

    Фото: РИА «Новости»

    Артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» периодически ведут огонь с двух-трех орудий, чтобы противнику было труднее найти батареи. Об этом заявил старший офицер реактивной батареи с позывным Верба в беседе с РИА «Новости».

    «Дежурим постоянно. Расчеты готовы по первой же команде навести орудие и произвести выстрел. Иногда используем стрельбу с двух или трех разных орудий, чтобы противнику сложнее было нас обнаружить», — объяснил он.

    Военный уточнил, что после уничтожения цели артиллеристы прячут позиции и орудия, применяя в том числе материалы, маскирующие тепловой след. Так у ВСУ не получится установить, откуда наносили удар.

    По данным военного, за неделю расчеты реактивной и ствольной артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии «Севера» ликвидировали свыше 15 оборудованных огневых позиций вражеской артиллерии в Харьковской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что артиллеристы «Востока» уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области.

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