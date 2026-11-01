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    ВС России поразили сухогруз в 16 километрах от Одессы

    Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, шедшему в 16 километрах юго-восточнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    На судне перевозили военное имущество, предназначенное для снабжения ВСУ.

    Ранее российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах вооруженных формирований Украины. Также целями стали цеха сборки БПЛА, места их хранения и запуска, склады боеприпасов и пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников.

    Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

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