ВС России поразили сухогруз в 16 километрах от Одессы
Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, шедшему в 16 километрах юго-восточнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
На судне перевозили военное имущество, предназначенное для снабжения ВСУ.
Ранее российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах вооруженных формирований Украины. Также целями стали цеха сборки БПЛА, места их хранения и запуска, склады боеприпасов и пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников.
Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.
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