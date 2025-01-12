Российские войска группировки «Запад» освободили населенный пункт Калиново, расположенный в Харьковской области. Потери украинской армии составили до 410 человек личного состава, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Кроме того, военные поразили живую силу и технику бригад противника в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка и Двуречная в Харьковской области, а также Ивановка и Торское в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия также лишилась трех боевых бронированных машин, в том числе одного американского бронетранспортера M113, шести артиллерийских орудий и двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав». Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов.

Кроме того, российские военные освободили Янтарное в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили около 250 человек. Накануне стало известно, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ударили по украинским аэродромам и энергетическим объектам, которые обеспечивали работу ВПК.

Ранее украинские боевики обстреляли из РСЗО село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Ранения получили три мирных жителя. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.