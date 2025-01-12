Российские военные подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Янтарное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Бойцы нанесли поражение формированиям нескольким украинским бригадам.

«Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины „Козак“ и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов», — отметили в оборонном ведомстве.

Также бойцы «Запада» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. ВСУ потеряли за сутки до 410 военнослужащих в зоне работы этой группировки.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. За сутки средства противовоздушной обороны сбили пять ракет, выпущенных из систем HIMARS, и 181 дрон самолетного типа. До этого российские военные зашли на окраины Ясенового, которое находится северо-западнее уже освобожденного Курахова.