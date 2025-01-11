ВСУ обстреляли брянское село Новые Юрковичи, пострадали три человека

Украинские боевики обстреляли из РСЗО село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. В результате атаки ранения получили три мирных жителя, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь. На месте ЧП работают экстренные службы, подчеркнул Богомаз.

«Зафиксировано значительное разрушение административного здания», — добавил он.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников ударили по двум многоквартирным домам в городе Котовск Тамбовской области. В результате удара пострадали несколько человек, три жильца получили порезы от осколков. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Одна из жительниц рассказала, что ее разбудил ночью мощный взрыв, сообщил «Ридус». По словам женщины, от удара дом задрожал. Она также заметила беспилотник на крыше. Жительница Котовска отметила, что дрон атаковал квартиру, в которой живет семья с тремя детьми.