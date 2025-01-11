Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ударили по украинским аэродромам и энергетическим объектам, которые обеспечивали работу ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах», — отметили в оборонном ведомстве.

Российские системы ПВО нейтрализовали пять снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 181 беспилотник. Также ВС России взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщил сайт «Аргументы и факты». Поселок находится в 10 километрах от Красноармейска.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что войска поразили объекты в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, где когда-то жил президент Украины Владимир Зеленский.