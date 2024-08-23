Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Торецка

ТАСС: украинские военные покинули позиции в высотных домах на востоке Торецка

Украинские боевики ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

«Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска — в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена, еще часть традиционно убегала, идет зачистка», — рассказал собеседник агентства.

Украинская армия пытается перебрасывать небольшие группы подкрепления, но основную их часть уничтожают на подходе к позициям.

Владимир Зеленский до этого посетил несколько районов Сумской области, где заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности они обсудили оперативную обстановку на фронте и вопросы обороны Торецкого и Покровского направлений.

RT сообщал, что Зеленский заявил о сложной для ВСУ ситуации на Покровском направлении в ДНР. Украинские военные потеряли контроль над поселком Новгородское. Российские войска разгромили противника и освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации.

Бойцы также взяли под контроль села Ивановка и Лисичное в ДНР. Украинская армия понесла большие потери. ВС России ведут зачистку в нескольких населенных пунктах.