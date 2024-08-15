Группировка «Центр» освободила село Ивановка в ДНР

Минобороны заявило об освобождении села Ивановка в ДНР группой «Центр»

Действующая в зоне проведения специальной военной операции группировка войск «Центр» освободила село Ивановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Минобороны добавили, что в ходе активных боевых действий российские военные поразили пять механизированных бригад ВСУ, бригаду территориальной обороны и одной вражеской группировки, сформированной из украинской Нацгвардии.

Основные столкновения произошли около города Торецк, поселков Новгородское (Нью-Йорк), Нелеповка и Гродовка, а также сел Воздвиженка, Калиново и Миролюбовка в Донецкой Народной Республике.

Также группировка «Центр» отразила семь контрактак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады национальной гвардии Украины.