Группировка «Центр» освободила село Ивановка в ДНР
Минобороны заявило об освобождении села Ивановка в ДНР группой «Центр»
Действующая в зоне проведения специальной военной операции группировка войск «Центр» освободила село Ивановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в ходе активных боевых действий российские военные поразили пять механизированных бригад ВСУ, бригаду территориальной обороны и одной вражеской группировки, сформированной из украинской Нацгвардии.
Основные столкновения произошли около города Торецк, поселков Новгородское (Нью-Йорк), Нелеповка и Гродовка, а также сел Воздвиженка, Калиново и Миролюбовка в Донецкой Народной Республике.
Также группировка «Центр» отразила семь контрактак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады национальной гвардии Украины.
Общие потери противника составили 470 человек личного состава. Также ВСУ лишились боевой машины пехоты Bradley и бронированной машины MaxxPro, двух автомобилей и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
В минувшую среду, 14 августа бойцы группировки «Запад» уничтожили в зоне спецоперации бронетранспортер М113 вместе с экипажем и снарядами. Удар по бронетехнике противника нанес снаряд противотанкового ракетного комплекса. На цель российских бойцов навели разведывательные беспилотники.