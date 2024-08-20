Российские войска освободили населенный пункт Новгородское в ДНР

МО: ВС России разгромили группировку ВСУ и освободили поселок Новгородское

Фото: РИА «Новости»

Подразделения группировки войск «Центр» освободили один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации Новгородское в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Разгромлена крупная группировка войск противника», — добавили в оборонном ведомстве.

Поражение украинским бригадам нанесли в районах Торецка и Калинова. Противник потерял свыше 585 военнослужащих, три танка, гаубицы М777 и Д-30, а также орудия Д-20.

Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение нескольким украинским формированиям в Харьковской области и ЛДНР. Подразделения «Южной» группировки войск отразили две контратаки украинских боевиков.

Ранее ВС России ударили по нефтехранилищу в Тернополе, которое использовалось для снабжения ВСУ. Атака на объект произошла по время заполнения железнодорожных цистерн.

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