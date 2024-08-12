ВС России освободили Лисичное в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Лисичное в ДНР

Российские военные в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделениями российских войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, также ВС России установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного.

Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Тимофеевка. Украинская армия потеряла не меньше 380 бойцов, пять автомобилей, САУ Braveheart, гаубицу М777 и три склада с боеприпасами.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что в скором времени ВС России освободят Торецк, что станет большим успехом.