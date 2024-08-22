Зеленский сообщил о поездке на позиции ВСУ в Сумской области

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский посетил несколько районов Сумской области, где заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что в ходе визита он посетил приграничные районы региона, провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюховым.

В рамках встречи обсуждались оперативная обстановка на фронте и вопросы обороны Торецкого и Покровского направлений.

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и, в частности, на самых жестких направлениях фронта», — сообщил Зеленский.

Ранее он побывал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Президент осмотрел расположение 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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