Вооруженные силы России сосредоточились в Харьковской области на продвижении на трех направлениях. Руководитель российской областной администрации Виталий Ганчев сообщил РИА «Новости» об успехах подразделений.

«Наступление ведут на нескольких направлениях. Частично это Купянское направление, сейчас уже развивается на Боровском направлении, это уже Изюмский район. И третий участок фронта продолжается северная часть — Волчанск и Липцы», — сказал он.

Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины стянули резервы к северу и попытались контратаковать. Российские военнослужащие сдержали их и продолжили вести позиционные бои.

Определенных тактических успехов, по словам главы администрации, удалось достичь в районе сел Кругляковка и Колесняковка. Он сообщил, что ВС России занялись расчисткой поселков вблизи Лужковки.

За последний месяц российским войскам удалось взять под контроль Копанки, уничтожить расположение Нацполиции и ликвидировать полковника Андрея Матвиенко. Минобороны показало уничтожение бронемашины под Харьковом.