Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ под Харьковом

Российские бойцы группировки войск «Север» подорвали украинскую бронемашину с помощью ударных FPV-дронов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ , опубликовав видео с подтверждением.

На кадрах видно, как несколько беспилотников налетают на движущуюся бронированную машину. После того, как автомобиль остановился, дроны продолжили налеты. В Минобороны отметили, что бронемашина перевозила боевиков ВСУ.

Ранее в ведомстве рассказали, что за сутки, 4 ноября, российская армия поразила инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракет и объекты энергетики Украины, которые используют для обеспечения украинских военных. Также ВС России наносили удары по скоплениям живой силы и техники врага. В частности, уничтожили 15 боевиков ВСУ в Кореневском районе Курской области.