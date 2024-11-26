Российские военные освободили Копанки

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Копанки

Фото: РИА «Новости»

Российские военные освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сейчас село находится под контролем подразделения группировки войск «Запад».

«Отражены пять контратак штурмовых групп <…> Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину», — добавили в пресс-службе.

Ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Также ведомство отметило, что группировка «Центр» продолжила наступать вглубь обороны противника. Военные отразили девять контратак, в результате чего противник потерял более 450 военных и танк.

В районе ответственности группировки войск «Днепр» потери противника составили до 60 военнослужащих.

Ранее ВСУ начали отступать из центра Курахова. Противник частично вывел свои силы из района многоэтажек

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