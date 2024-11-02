Расположение Нацполиции уничтожили в Харькове ракетным ударом

В Харькове ракетным ударом удалось поразить здание Национальной полиции Украины, среди ликвидированных — полковник Андрей Матвиенко. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Кроме того, до 30 полицейских получили ранения.

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, убитый имел отношение к штурмовой бригаде Министерства внутренних дел Украины «Лють». В здании могли быть и другие офицеры подразделения. Также Лебедев сообщил, что по адресу находились штаб местного ТЦК (так на Украине называют военкоматы), а также пункт передислокации батальона «Кракен»*.

«На данный момент известно, что 11 раненых эвакуировали вертолетами. Квартал возле места прилета оцеплен СБУ», — сообщил подпольщик.

Накануне Минобороны подтвердило удар по центру при Генштабе ВСУ в Киеве, о чем ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший произошедшее «ответкой» за атаку беспилотниками Гудермеса.

* Запрещенная в России террористическая организация