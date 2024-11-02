В Харькове взорвалось здание полиции, во взрыве погиб полковник украинской национальной полиции Андрей Матвиенко. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.
По зданию, где дислоцировалась полиция, нанесли удар двумя ракетами. Ранены 26 сотрудников полиции.
«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — сказано в сообщении.
В ночь на 30 ноября по зданию Генштаба ВСУ в Киеве нанесли удар. В строение попали фрагменты сбитого дрона. В Киеве гудела сирена воздушной тревоги. Поврежденное здание генштаба ВСУ в Киеве попало на фото, его опубликовал бывший депутат Верховной рады.
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Полковника нацполиции Украины ликвидировали в Харькове
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