Полковника нацполиции Украины ликвидировали в Харькове

Нацполиция Украины: при ударе по дислокации полиции умер полковник Матвиенко

В Харькове взорвалось здание полиции, во взрыве погиб полковник украинской национальной полиции Андрей Матвиенко. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

По зданию, где дислоцировалась полиция, нанесли удар двумя ракетами. Ранены 26 сотрудников полиции.

«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — сказано в сообщении.

В ночь на 30 ноября по зданию Генштаба ВСУ в Киеве нанесли удар. В строение попали фрагменты сбитого дрона. В Киеве гудела сирена воздушной тревоги. Поврежденное здание генштаба ВСУ в Киеве попало на фото, его опубликовал бывший депутат Верховной рады.