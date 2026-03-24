Российские военные взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Песчаное Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Ранее министерство сообщило, что группировка войск «Север» освободила населенный пункт Потаповка в Сумской области. До этого российские войска взяли под контроль Александровку в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, как отметил военный эксперт Андрей Марочко, подразделения ВС России увеличили зону контроля на Краснолиманском направлении. Бойцы заняли более выгодные позиции.

Также 17 марта появилась информация, что ВС России вытеснили противника из Николаевки под Константиновкой в ДНР. А за день до этого начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов заявил, что штурмовики группировки войск «Запад» ведут боевую работу по освобождению Красного Лимана.