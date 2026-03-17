Марочко сообщил, что российские военные выбили ВСУ из Николаевки в ДНР

Российские военнослужащие вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из Николаевки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это произошло за последние несколько дней. Эксперт уточнил, что украинских боевиков выбили из населенного пункта в минувшие выходные.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что штурмовики группировки войск «Запад» ведут бои по освобождению Красного Лимана. За прошедшие дни марта «западники» освободили три населенных пункта в ДНР и приблизились к освобождению четвертого.