ВС России освободили Потаповку в Сумской области

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Потаповка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны .

В ведомстве уточнили, что село освободила группировка войск «Север».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России атаковали украинский военный объект в Запорожской области. По его словам, прилет зарегистрировали около населенного пункта Балабино, на территории бывшей военной части, которую снова начали использовать ВСУ.

После атаки к месту ЧП подъехали несколько машин скорой помощи и военные. Также в небе заметили вертолеты для эвакуации раненых боевиков.