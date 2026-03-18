Российские военные освободили Александровку в ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» освободили Александровку в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Село находится к северо-западу от Красного Лимана. С весны по осень 2022 года оно уже контролировалось Россией.

Кроме того, за минувшие сутки военные на этом участке фронта поразили подразделения четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад территориальной обороны в Харьковской области и ДНР.

Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал о боях в Красном Лимане. По его словам, под контроль российской армии вернулось больше половины города.