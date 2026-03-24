Российские военные расширили зону контроля на Краснолиманском направлении

Марочко: за выходные ВС России расширили зону контроля под Красным Лиманом в ДНР

Подразделения ВС России расширили зону контроля на Краснолиманском направлении в ДНР, заняв более выгодные позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о населенном пункте Диброва, то за выходные наши военнослужащие расширили зону контроля на участке Диброва — Озерное, также в районе Кривой Луки заняты более выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

Марочко уточнил, что это позволило российским бойцам увеличить межпозиционное пространство.

До этого Марочко сообщал, что бойцы ВС России выбили украинских боевиков из населенного пункта Николаевка в ДНР.

Ранее Минобороны России заявляло, что подразделения группировки войск «Запад» освободили село Александровка, расположенное к северо-западу от Красного Лимана, 18 марта. Позже глава военного ведомства Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 283-го мотострелкового полка, проявившего храбрость и самоотверженность при ведении освободительных боев.