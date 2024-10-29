Российские войска начали бои за освобождение Терн и Торского
Марочко: на западе от ЛНР начались бои за Терны и Торское
На западе от Луганской Народной Республики начались бои за контроль над несколькими населенными пунктами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко
«В ходе успешного продвижения наших войск, ВС России вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны», — написал он.
Помимо этого, по его данным, российским войскам удалось зайти в Торское. За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои.
Чтобы ограничить передвижение украинских войск и усложнить снабжение в этих районах, военные усилили артиллерийские обстрелы.
Накануне российские военные взяли под контроль Цукурино В ДНР. Также войска освободили Измайловку и населенный пункт Александрополь. Кроме того, ВС России зашли в село Шахтерское на Времевском направлении.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что после перехода Торецка и Часова Яра под контроль российских военных в украинской армии может начаться дезертирство. У них появляется страх.