Российские войска начали бои за освобождение Терн и Торского

Марочко: на западе от ЛНР начались бои за Терны и Торское

На западе от Луганской Народной Республики начались бои за контроль над несколькими населенными пунктами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко

«В ходе успешного продвижения наших войск, ВС России вплотную подошли к северной окраине населенного пункта Терны», — написал он.

Помимо этого, по его данным, российским войскам удалось зайти в Торское. За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои.

Чтобы ограничить передвижение украинских войск и усложнить снабжение в этих районах, военные усилили артиллерийские обстрелы.

Накануне российские военные взяли под контроль Цукурино В ДНР. Также войска освободили Измайловку и населенный пункт Александрополь. Кроме того, ВС России зашли в село Шахтерское на Времевском направлении.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что после перехода Торецка и Часова Яра под контроль российских военных в украинской армии может начаться дезертирство. У них появляется страх.