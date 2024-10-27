Российские войска освободили Измайловку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Измайловки в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что военные группировки «Центр» отразили четыре атаки ВСУ, потери противника составили порядка 500 человек.

В субботу, 26 октября, российские бойцы также освободили населенный пункт Александрополь в ДНР.

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