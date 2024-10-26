Российские военные освободили Александрополь в ДНР

Населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Юг“ освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак, потери противника составили две боевые бронемашины, три автомобиля, 152-миллиметровое орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» такого же калибра и 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапира», а также до 545 военнослужащих.

С 19 по 25 октября российские силы нанесли 42 групповых удара по объектам военного управления, оборонной промышленности, связи и энергетики на территории Украины. Также повреждения получили склады и цеха, где хранились ударные беспилотные летательные аппараты.