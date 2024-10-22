Украинской армии предрекли массовое дезертирство

После перехода Торецка и Часова Яра под контроль российских военных в ВСУ может начаться дезертирство. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, с момента атаки на Курскую область потери ВСУ составили уже 25 тысяч человек. С мая они лишились около 70 тысяч бойцов. В общей сложности почти 100 тысяч человек уже никогда «не встанут под ружье». Люди это видят, у них появляется страх, заметил он.

Поэтому, как подчеркнул полковник, украинские военные чаще стали сдаваться в плен. Также они начали отказываться выполнять боевые задачи.

«Многие аналитики приходят к выводу, что еще несколько поражений на фронте, в частности, взятие под контроль Россией Торецка и Часов Яра, и подобные явления станут массовыми», — резюмировал Матвийчук.

Российские десантники недавно заняли опорный пункт в Курской области. Перед этим они ликвидировали группу украинских боевиков.