Вооруженные силы России вошли в село Шахтерское на Времевском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Политик отметил, что российская армия продолжает движение на Времевском направлении.

«Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села», — сообщил Рогов.

Последние полгода Шахтерское было одним из основных логистических центров ВСУ на Южнодонецком и Времевском направлениях, отметил Рогов. Полное освобождение села усложнит поставки оружия и ротацию украинских частей на этом участке.

Спецназ группировки войск «Днепр» выбил у боевиков ВСУ тактически выгодную высоту в Запорожской области, сообщили 24 октября в Минобороны России. Военные заняли более выгодные позиции.