Российские военные минувшей ночью поразили два предприятия ВПК в украинской столице, задействованные в производстве беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Киеве поразили завод ОАО «Химволокно», выпускающий компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности, а также место сборки и хранения беспилотников ООО «Оаклайн» для компании «Файер Пойнт».

Массированный удар нанесли высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами России 343 беспилотника ВСУ.