Населенный пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило Минобороны .

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — указали в оборонном ведомстве.

Максимильяновка — небольшое село к западу от Марьинки и Георгиевки. Как сообщило РИА «Новости», этот населенный пункт оказался последним перед стратегически важным городом Кураховом, который находится в районе Кураховского водохранилища.

Российские военные нанесли огневое поражение 10 разным бригадам ВСУ, в том числе бригады теробороны. ВС РФ отразили контратаку украинской штурмовой группы.

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 2160 военных на разных направлениях.

Накануне российские военные освободили Викторовку в Курской области. Также под контроль ВС РФ перешли Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР.