Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
Населенный пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило Минобороны.
«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — указали в оборонном ведомстве.
Максимильяновка — небольшое село к западу от Марьинки и Георгиевки. Как сообщило РИА «Новости», этот населенный пункт оказался последним перед стратегически важным городом Кураховом, который находится в районе Кураховского водохранилища.
Российские военные нанесли огневое поражение 10 разным бригадам ВСУ, в том числе бригады теробороны. ВС РФ отразили контратаку украинской штурмовой группы.
За сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 2160 военных на разных направлениях.
Накануне российские военные освободили Викторовку в Курской области. Также под контроль ВС РФ перешли Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР.