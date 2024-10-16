Российские военные освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

Минобороны сообщило об освобождении Красного Яра в ДНР и Невского в ЛНР

Российские военные освободили населенные пункты Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Красный Яр находится к северо-востоку от Селидова и юго-востоку от Мирнограда и Покровска (Красноармейска). Невское расположено в Кременском районе недалеко от границы с Харьковской областью.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в клещи Селидово и находящийся южнее поселок городского типа Кураховка. По его словам, украинские боевики отступают на запад и пытаются создать там новые укрепрайоны.

В сентябре президент Владимир Путин назвал полное освобождение Донбасса приоритетной целью специальной военной операции.