Появились кадры из освобожденного поселка Невское в зоне СВО

Поднятие российского флага в освобожденном населенном пункте Невское в ЛНР попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.
На видео показали почти полностью разрушенный в результате боевых действий поселок. Здание, над которым водрузили триколор, тоже получило значительные повреждения — у дома уничтожена крыша.
«Кадры из населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, который был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Запад“», — написали в комментарии к ролику.