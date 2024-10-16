Появились кадры из освобожденного поселка Невское в зоне СВО

Поднятие российского флага в освобожденном населенном пункте Невское в ЛНР попало на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.

На видео показали почти полностью разрушенный в результате боевых действий поселок. Здание, над которым водрузили триколор, тоже получило значительные повреждения — у дома уничтожена крыша.

«Кадры из населенного пункта Невское Луганской Народной Республики, который был освобожден в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Запад“», — написали в комментарии к ролику.

Российские военные освободили населенные пункты Красный Яр и Невское 16 октября. Первый находится к северо-востоку от Селидова, второй располагается в Кременском районе.