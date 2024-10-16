Российские солдаты взяли Викторовку под контроль

Российские военные освободили населенный пункт Викторовка, расположенный в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В ближайшее время российские войска столкнутся с новой группой противника, которая приближается со стороны Новоивановки. Это позволит завершить окружение и изолировать около 2000 украинских военных, сообщил источник.

Согласно информации от Mash, за последние 24 часа российские войска продвинулись примерно на семь километров.

До этого российские военные освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР. Украинский сайт UA War Infographics обратил внимание, что за август–сентябрь ВС России взяли под контроль в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год.

Ранее президент Владимир Путин назвал полное освобождение Донбасса приоритетной целью специальной военной операции.