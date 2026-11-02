Лантратова сообщила об отсутствии нарушений на гуманитарной миссии в Алешках

Гуманитарная миссия в Алешках прошла в штатном режиме. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Она сообщила, что инцидентов зафиксировано не было. Также не поступало данных о нарушениях режима тишины.

«Все прошло действительно в штатном режиме», — заявила омбудсмен.

Она добавила, что созвонилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом за полчаса до старта миссии, чтобы верифицировать информацию по ситуации, а затем они с коллегой все время находились на связи.

«Я, конечно, хочу сказать еще раз большое спасибо всем, кто принимал участие», — поблагодарила Лантратова.

Гуманитарная миссия в Алешках официально завершилась в ночь на 2 ноября. По ее итогам стороны подписали соглашение на русском и украинском языках во время переговоров в Гомеле.