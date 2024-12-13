Российские военные нанесли массированный удар по объектам Украины в ответ на атаку ATACMS

В ответ на применение 11 декабря ATACMS российские военные нанесли массированный удар высокоточными средствами по объектам ТЭК Украины, обеспечивающим работу ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — отметили в оборонном ведомстве.

ВСУ обстреляли Таганрог шестью американскими ракетами ATACMS. Осколки посекли два здания на технической территории аэродрома. Кроме того, повреждения получили три единицы военной техники и гражданские автомобили на прилегающей автостоянке. Пострадали несколько человек.

Кремль предупредил, что армия России неизбежно ответит на удар украинских военных по аэродрому в Таганроге.

Подполковник американской армии Дэниэл Дэвис считает, что ракетный удар ВСУ по Таганрогу не принес Украине никакой пользы, а лишь усилил риск эскалации конфликта. Пентагон испугался, что Россия может запустить в ответ баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ответ на удар американскими ATACMS.