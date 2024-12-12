Армия России неизбежно ответит на удар украинских военных по аэродрому в Таганроге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — заявил представитель Кремля.

По данным Минобороны России, ВСУ атаковали Таганрог шестью ракетами ATACMS вчера утром. Украинские силы целились в аэродром в Ростовской области. Российские военные сбили два боеприпаса, другие четыре перехватили средствами РЭБ.

В ведомстве отметили, что в ходе ЧП пострадали несколько человек. Также обломки ракет посекли два здания на технической территории аэродрома. Помимо них повредились три единицы военной техники и гражданские машины на расположенной неподалеку автостоянке.

Как заявил депутат Рады Артем Дмитрук, украинский лидер Владимир Зеленский ударами по Таганрогу попытался оттянуть переговоры по конфликту. Президент против урегулирования ситуации, потому что хочет оставаться у власти как можно дольше.