Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу не несет никакой практической пользы для киевского режима, а лишь усиливает риски эскалации конфликта, считает подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Его слова приводит Общественная Служба Новостей.
Военнослужащий отметил, что в то время, как избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается завершить конфликт с максимальной выгодой для Украины, администрация Джо Байдена санкционирует очередной удар с использованием дальнобойного оружия.
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