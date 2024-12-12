Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу не несет никакой практической пользы для киевского режима, а лишь усиливает риски эскалации конфликта, считает подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. Его слова приводит Общественная Служба Новостей .

Военнослужащий отметил, что в то время, как избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается завершить конфликт с максимальной выгодой для Украины, администрация Джо Байдена санкционирует очередной удар с использованием дальнобойного оружия.