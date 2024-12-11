ВСУ обстреляли Таганрог шестью американскими ракетами ATACMS

Украинские боевики нанесли удар по военному аэродрому Таганрога шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — уточнили в военном ведомстве.
Атака с использованием западного дальнобойного оружия не останется без ответа, заявили в Минобороны. Россия примет необходимые меры.
В результате украинского обстрела повреждения получила котельная. Без отопления остались 27 многоквартирных домов. Но уже к полудню поврежденную теплотрассу полностью восстановили.
Ранее в Брянской области начался пожар на одном из производственных объектов. Возгорание произошло в результате атаки со стороны ВСУ. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МЧС огонь удалось быстро потушить.
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