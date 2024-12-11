Несколько человек пострадали во время ракетного удара по Таганрогу

МО: при падении фрагментов ракет ATACMS в Таганроге пострадали несколько человек

Во время атаки ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет», — отметили в военном ведомстве.

Осколки посекли два здания на технической территории аэродрома. Кроме того, повреждения получили три единицы военной техники и гражданские автомобили на прилегающей автостоянке.

Проверка показала, что противник использовал шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две из них сбили зенитно-ракетным комплексом «Панцирь», остальные отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по окраинам Енакиева, используя высокоточное оружие дальнего действия. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в результате атаки никто не пострадал. Местные власти объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту обстрела. Спасателей, медиков и все силовые структуры привели в боевую готовность.