Несколько человек пострадали во время ракетного удара по Таганрогу
МО: при падении фрагментов ракет ATACMS в Таганроге пострадали несколько человек
Во время атаки ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет», — отметили в военном ведомстве.
Осколки посекли два здания на технической территории аэродрома. Кроме того, повреждения получили три единицы военной техники и гражданские автомобили на прилегающей автостоянке.
Проверка показала, что противник использовал шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две из них сбили зенитно-ракетным комплексом «Панцирь», остальные отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по окраинам Енакиева, используя высокоточное оружие дальнего действия. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в результате атаки никто не пострадал. Местные власти объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту обстрела. Спасателей, медиков и все силовые структуры привели в боевую готовность.